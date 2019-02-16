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Основополагающий акт Россия – НАТО: Меркель сделала заявление

Сегодня, 12:52

С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в разрыве отношений с Россией

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото: AFP
Основополагающий акт Россия – НАТО: Меркель сделала заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/46b/7d4/5c546b7d4bd29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/46b/7d4/5c546b7d4bd29.jpg Евросоюз С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в разрыве отношений с Россией

Запад должен поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия – НАТО следует соблюдать. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия – НАТО", - сказала глава она.

"С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией", - отметила Меркель.

Как сообщалось, что Германия ставит одной из своих целей, в частности во время непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах, начало широкого диалога по разоружению. С этой целью в середине марта будет созвано международную конференцию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.

Напомним, Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

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Тег Россия, НАТО, Меркель

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ТАСС

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