Основополагающий акт Россия – НАТО: Меркель сделала заявление
С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в разрыве отношений с Россией
Запад должен поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия – НАТО следует соблюдать. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия – НАТО", - сказала глава она.
"С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией", - отметила Меркель.
Как сообщалось, что Германия ставит одной из своих целей, в частности во время непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах, начало широкого диалога по разоружению. С этой целью в середине марта будет созвано международную конференцию.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.
Напомним, Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.
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