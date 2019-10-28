Останки главаря ИГИЛ могут быть сброшены в море

С останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом главаря группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена

Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani/File

Останки главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник.

Ранее в интервью телекомпании Эн-би-си схожее мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Он подчеркнул, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом главаря группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Террорист, которого американские власти считают главным организатором нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Его тело было сброшено в Аравийское море.

Ранее стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

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Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

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Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, предположительно, был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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