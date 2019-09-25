Остановленный премьером парламент Британии снова заработал

/ Фото: AFP

Британский парламент начал свою работу после того, как две недели назад его работа была приостановлена премьером Борисом Джонсоном. Об этом сообщает Sky news.

"Добро пожаловать обратно на наше место работы", – сказал спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу на первом после восстановления заседании.

Депутаты начали собираться в зале заседаний Палаты общин около 11:30 по местному времени (13:30 по Киеву).

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Напомним, изначально Джонсон планировал заморозить работу обеих палат парламента Соединенного Королевства с 9 сентября до 14 октября – таким образом, у депутатов оставалось бы чуть больше двух недель на принятие решений по Brexit, которого премьер собирается во что бы то ни стало добиться до 31 октября.

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Однако 24 сентября Верховный суд Соединенного Королевства признал приостановку работы парламента незаконным решением. Все 11 судей единогласно признали право британских парламентариев собраться как можно быстрее.

Несмотря на то что такое решение противоречит всем планам главы британского правительства, Борис Джонсон заявил, что его он уважает и исполнит распоряжение Верховного суда королевства. В то же время он назвал это неверным решением.

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