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От COVID-19 умерла испанская принцесса: подробности

29 марта, 14:39

Тина Наринецкая

Марие Терезе было 86 лет

Коронавирусная инфекция унесла жизнь двоюродной сестры испанского короля Филиппа VI, принцессы Марии Терезы. О смерти женщины сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.

Принцессе было 86 лет, она умерла в Париже. Похоронили женщину в Мадриде. Отметим, что это – первая смерть от COVID-19 среди представителей монарших семей Европы.​

Кроме того, недавно, 25 марта, Букингемский дворец официально заявил, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Сын королевы Елизаветы II находится в самоизоляции в одной из комнат замка в Шотландии вместе со своей супругой Камиллой.

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"Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У него слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась", — официально заявили представители монарха.

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Также сообщалось, что в связи с пандемиейкоролева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировались.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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