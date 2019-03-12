Отца "подруги Путина" Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Теперь основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена смогут судить за мошенничество с "фиктивными помощниками"

Жан-Мари Ле Пен. Фото: Flickr

Отца "подруги Путина" Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a5/303/5c87a53038635.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a5/303/5c87a53038635.jpg 2019-03-12T14:25:00+02:00 Евросоюз Теперь основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена смогут судить за мошенничество с "фиктивными помощниками"

Члены Европейского парламента поддержали инициативу о снятии с 90-летнего создателя французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена парламентского иммунитета из-за скандала с созданием фиктивных рабочих мест в Европарламенте.

Кроме того, депутатской неприкосновенности лишили и другую представительницу Франции в Европарламенте – Доминик Бильд, которая проходит по этому же делу.

Таким образом, депутаты удовлетворили соответствующее обращение, которое Министерство юстиции Франции подало еще в сентябре прошлого года.

Отца нынешнего лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен подозревают в том, что целый ряд сотрудников, которые числились помощниками депутатов от этой партии, на самом деле не работали в Европарламенте, а средства, выделявшиеся на их зарплаты, шли в партийную казну.

Напомним, что в прошлом году его сама Марин Ле Пен проиграла иск против Европейского парламента, в связи с чем должна была выплатить почти 300 тыс. евро за хищение средств Европарламента.

После того стало известно, что следователи ужесточили наказание по этой статье вплоть до тюремного заключения сроком до 10 лет и штрафа в один миллион евро.

Однако достается депутатам не только в Брюсселе, но и в Лондоне - действующего члена Палаты общин (нижней палаты парламента Великобритании) Фиону Онасанью приговорили к тюремному сроку за ложь полиции.

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