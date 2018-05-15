Убийство украинской миллионерши в Черногории: отец подозреваемого поплатился высоким постом
В ходе следствия было исключено, что он знал о намерениях своего сына
Начальник отдела пограничной полиции в аэропорту Тивата Зоран Станович был уволен с этой должности сегодня, 15 мая. Его сын, Арсений Станович, подозревается в убийстве украинки Анастасии Лашмановой.
По сообщениям местных СМИ, его алиби также было проверено. В ходе следствия было исключено, что он знал о намерениях сына.
Сам старший Станович стал известен после того, как его коллега подал жалобу против него за злоупотребление служебным положением, оскорбление и вмешательство в дело чиновника при исполнении своих обязанностей. Средства массовой информации сообщали, что тогда у обвинения не было достаточного количества доказательств этих обвинений.
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Помимо обвинения своих коллег, Зоран Станович также находился под контролем МВД из-за подозрений в коррупции. Станович имеет большое количество имущества, среди прочего, владеет квартирой в Будве.
Напомним, черногорская полиция ищет Арсения Становича, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой, чтобы предъявить обвинение.
Как известно, тело украинки Анастасии Лашмановой было обнаружено в пятницу, 11 мая, вечером в ее квартире в Которском поселке Доброта.
Под подозрения попал 22-летний Арсений Станович, который какое-то время встречался с Лашмановой.