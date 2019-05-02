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Отдохнуть в Риме и не потратить лишнего: журналистка "Сегодня" провела эксперимент

2 мая, 03:07

Каждый день в Риме обойдется экономному туристу в 50 евро

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Иллюстрация. Фото: Сегодня

Провести время в столице Италии – Риме, который считается одним из самых дорогих городов Европы, – оказалось вполне реально.

Солнце, цветущие деревья, тысячи туристов и на каждом шагу – древние храмы и сооружения. При этом город является недешевым, но, если очень захотеть, можно сэкономить и тут.

Добираться до Рима лучше всего бюджетными авиакомпаниями – лоукостами. А вот в самом городе стоит пересесть на общественный транспорт. Такси здесь – удовольствие дорогое, а метро, трамвай или автобус – быстрые и удобные.

Один билет действителен на протяжении сотни минут. Его просто компостируют и с ним можно заходить в метро, ехать в автобусе или трамвае, меняя при этом разные виды транспорта. И все это – за полтора евро.

Самое дешевое жилье в Риме – хостел. Ночь там стоит от 30 до 40 евро. В одном из хостелов – по четыре кровати в каждой комнате, рядом – ванная и туалет.

Рестораны, бары и кафе в городе также на каждом шагу. Ужин в престижном заведении стоит около 50 евро, а в небольших пиццериях – за два-три евро вас накормят пиццей, панини или пастой.

"У нас есть несколько фирменных блюд, которыми с радостью угощаем гостей. Это аранчини с рисом, моцареллой, грибами и даже фисташками. И непременное наше блюдо – это, конечно, пицца", – рассказал владелец одного из таких заведений.

На экскурсиях лучше не экономить, если хотите больше узнать о Риме. Одна из лицензированных экскурсоводов – львовянка Александра Лукань. Туристы, которых она водит по древнему городу, не жалеют о деньгах, потраченных на познавательную прогулку.

"Тут моя экскурсия в Рим была очень интересной, поскольку наш экскурсовод, информация от нее была подана очень интересно, она избранная и открытая", – рассказала туристка Виктория Иваськив.

Особое место – Ватикан. Вход сюда бесплатный, но, чтобы попасть к центральному собору Святого Петра, нужно выстоять немалую очередь.

Очереди можно избежать, уплатив 15 евро за специальный пропуск. Приблизительно такая же стоимость входа в большинство римских музеев. Но и тут можно сэкономить – по словам местных жителей, бесплатный вход, хотя и не во все музеи, открывается в последнее воскресенье месяца.

В целом, если подсчитать, один день в Риме может обойтись в 50 евро. 15-20 евро – на проживание, 10-15 – на еду, и остальное – на проезд.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха. Также "Сегодня" советовали вам, куда поехать на майские праздники 2019: варианты отдыха на море.

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Тег отдых, туризм, Италия, рим

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Сегодня

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