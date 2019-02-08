Отдых в финской сауне и завтрак от личного повара: как выглядит эстонская база НАТО

Самую большую в Эстонии базу НАТО возвели буквально с нуля - потратили 43 миллиона евро

Отдых в финской сауне и завтрак от личного повара: как выглядит эстонская база НАТО 2019-02-08T06:36:00+02:00 Евросоюз Самую большую в Эстонии базу НАТО возвели буквально с нуля - потратили 43 миллиона евро

Эстония присоединилась к НАТО в 2004 году, а в конце 2017-го там построили крупнейшую военную базу НАТО в стране, которую неформально называют основным военным блокпостом перед российской границей. На эстонской базе НАТО побывала наша коллега, корреспондент "Радио Свобода", Власта Лазурь.

Как правильно охранять блокпост и не спутать врага с другом – прежде всего это объясняют на первых практических уроках эстонским солдатам. А перед тем, как выехать на учебу в лес, они прошли теорию.

Эти ребята служат меньше месяца. Им по 18-20 лет. Попасть на службу сюда, престижно. Городок Тапа был военным и в советское время. Впрочем, в 2017 новую, самую большую в Эстонии базу НАТО возвели буквально с нуля. Потратили 43 миллиона евро. 20 модерновых зданий – столовая, учебные помещения, казармы.

Расписание солдат сурово: до восьми вечера обучение, в десять – отбой.

Тапа расположена в ста пятидесяти километрах от российской границы. Никогда ранее войска НАТО не стояли так близко к России. После аннексии Крыма страны Альянса договорились о так называемом усиленном передовом присутствии. Это означало размещение в странах Прибалтики многонациональных боевых бригад.

"У НАТО есть одна хорошая вещь: молодые офицеры слишком рано получают навыки общения на английском языке. Это специфическая военная натовская лексика. И когда мы тренируемся вместе, хоть верьте, хоть нет – все офицеры, независимо, откуда они, Эстония, Великобритания, Франция Италия или Болгария, все они прекрасно понимают друг друга", – говорит командир первой пехотной бригады Вахур Карус.

Если речь и одна на всех, то вкусовые предпочтения – разные. Эта кухня может накормить более трех тысяч человек трижды в день.

В черных шапках – повара местные. В красных – британцы, так называемые повара союзников. В Эстонию они прибыли вслед за британскими солдатами, чтобы те не забывали вкусы дома.

"Британская еда – она ​​более соленая, перченая, со всякими специями. Очень много мы используем приправ, которые вообще не используем. Мы старались придерживаться здорового образа жизни и питания тоже сбалансированного, а они конечно сбили наш настрой", – признается заведующая столовой Галина Сультс.

В прошлом году впервые в истории оборонный бюджет Эстонии превысил 500 000 000 евро. Это более двух процента ВВП. Таким образом, крошечная страна по расходам на оборону вошла в пятерку лидеров в НАТО.

Ранее мы писали, что в Украине проверят всех министров обороны и руководителей Генштаба. Цель – найти тех, кто уничтожил военный потенциал страны.

Напомним, в Украине начали расследование хищений в ВСУ за 2004-2017 годы, в связи с чем была создана Временная следственная комиссия. Как сообщали в Раде, за 10 лет было распродано за "копейки" большое количество техники и вооружения – сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов. В Раде озвучивали количество техники и суммы.

Ранее в ООН озвучили количество погибших с начала войны на Донбассе. Согласно данным, вследствие войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12.8 до 13 тысяч человек. Эта статистика отличается от той, которая была обнародована летом 2018 года.

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