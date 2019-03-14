Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Отказ от жесткого Brexit – в Берлине отреагировали на решение британского парламента

Сегодня, 02:57

Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, заявил министр иностранных дел Германии

Хайко Маас
Хайко Маас. Фото: AFP
Отказ от жесткого Brexit – в Берлине отреагировали на решение британского парламента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg Евросоюз Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, заявил министр иностранных дел Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что неупорядоченный Brexit не отвечает интересам ни одной из сторон, и выразил удовлетворение последним голосованием в британском парламенте. Его слова приводит в среду пресс-служба ведомства.

"Из Лондона поступил сигнал разума. Палата общин показала, что большинство не хочет по крайней мере отсутствия сделки. Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, мы постоянно давали это понять", – сказал Маас.

Ранее парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах. 

Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 – правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.

Читайте также

В свою очередь, британский премьер-министр Тереза Мэй предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с ЕС о выходе страны из объединения (Brexit) до 20 марта.

Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, Brexit, Маас

Вы сейчас просматриваете новость " Отказ от жесткого Brexit – в Берлине отреагировали на решение британского парламента". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парламент Британии выступил против "жесткого" Brexit, Мэй предложила провести новое голосование

Вчера, 22:49

Предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали – 308

Половина британцев выступает за отставку Мэй – опрос

Вчера, 12:28

Опрос 500 респондентов проводился в течение нескольких часов после провала голосования по Brexit

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию