Отказ от жесткого Brexit – в Берлине отреагировали на решение британского парламента

Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, заявил министр иностранных дел Германии

Хайко Маас. Фото: AFP

Отказ от жесткого Brexit – в Берлине отреагировали на решение британского парламента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg 2019-03-14T02:57:00+02:00 Евросоюз Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, заявил министр иностранных дел Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что неупорядоченный Brexit не отвечает интересам ни одной из сторон, и выразил удовлетворение последним голосованием в британском парламенте. Его слова приводит в среду пресс-служба ведомства.

"Из Лондона поступил сигнал разума. Палата общин показала, что большинство не хочет по крайней мере отсутствия сделки. Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, мы постоянно давали это понять", – сказал Маас.

Ранее парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах.

Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 – правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.

В свою очередь, британский премьер-министр Тереза Мэй предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с ЕС о выходе страны из объединения (Brexit) до 20 марта.

Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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