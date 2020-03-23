Отказались депортировать: украинка в Польше избила женщину-копа

Нарушительницу вывел из себя отказ отправить ее на родину

В Польше, где ранее украинцев обвинили в угоне автомобиля, арестовали молодую гражданку Украины, которую обвиняют в повреждении машины стражей порядка и нападении на сотрудницу полиции.

Как сообщили в пресс-службе варшавского отделения полиции, конфликт произошел на прошлой неделе, когда 23-летняя украинка явилась в полицейское отделение и потребовала депортировать ее на родину, аргументируя это тем, что она давно там не была.

Однако полиция отказалась депортировать женщину, поскольку та находилась в стране легально – не повлияло на них даже то, что женщина потеряла документы. Ей объяснили, что даже это нельзя считать причиной для депортации, и рассказали, где и как можно восстановить документы, если они были действительно потеряны.

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Тогда разгневанная украинка покинула участок, достала из бетонной урны жестяной контейнер и бросила в полицейскую машину. Это увидела сотрудница правоохранительных органов – она сделала женщине замечание, но та не успокоилась: попыталась сбежать, а когда коп пыталась ее догнать – ударила ее в лицо.

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Теперь вместо депортации украинскую гражданку ждет суд и, возможно, до 5 лет лишения свободы, а также компенсация стоимости ремонта полицейского авто.

А вот в феврале семерых украинских заробитчан решили из Польши депортировать – они не имели разрешения на трудоустройство.

А в декабре на востоке Польши был арестован принявший ислам гражданин Украины, которого подозревают в подготовке теракта.

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