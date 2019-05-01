Отказывался селить россиян из-за аннексии Крыма: в Чехии оправдали владельца отеля

Томаш Крчмарж первым начал "санкции" против россиян в 2014 году, за что даже был оштрафован

Владелец отеля Томаш Крчмарж. Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis.

Оказывается, что до первых санкций ЕС против России за аннексию Крыма россиян начал наказывать владелец одного из отелей в Чехии, отказывая им в заселении. За это он был наказан штрафом за "дискриминацию". Но вчера, 30 апреля, Конституционный суд Чехии оправдал его. Об этом сообщил в Facebook посол Украине в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Томаш Крчмарж, владелец отеля в чешском городе Острава. Пять лет назад он стал автором первых антироссийских санкций в Чехии. 24 марта 2014 в своем отеле он вывесил объявление о том, что из-за аннексии Россией Крыма граждан РФ здесь селить не будут. Через несколько дней, однако, он изменил условие: граждан России отель будет селить только в случае, если они письменно заявят об осуждении оккупации Крыма", – написал дипломат.

По словам Перебийниса, чешская торговая инспекция тогда решила, что такой подход является дискриминацией и оштрафовала Крчмаржа на 50 000 крон (примерно 2000 евро). Люди даже предлагали помочь ему в выплате штрафа, но он отказался, чтоб добиться справедливости через суд.

"Я считал это своим гражданским долгом. Если бы я имел армию, то ввел бы чрезвычайное положение, поскольку у меня ее нет, то я делаю то, что могу. Нужно напоминать людям, которые плохо учили историю, что может произойти, если не обращать внимания на некоторые вещи. Россияне уже здесь когда-то были. Я их здесь больше не хочу – ни для себя, ни для своих детей. Путин сделал то же, что перед войной сделал Гитлер в Судетах", – говорил тогда Крчмарж.

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Пройдя целый ряд успешных и неуспешных судебных разбирательств в различных инстанциях, Томаш довел дело до Конституционного суда.

"И вот сегодня (30 апреля – ред.) был объявлен вердикт высшей чешской судебной инстанции. Конституционный суд постановил, что в этом случае (отказе селить россиян из-за аннексии Крыма – ред.) дискриминации не было. Он отверг утверждение Высшего административного суда о том, что речь шла о национальной нетерпимости, а наоборот признал действия отеля рациональными. В частности, суд констатировал, что аннексия Крыма противоречит основополагающим принципам международного права, сославшись на позицию международных организаций, а также позиции МИД Чехии. Также чешский Конституционный суд отметил, что и государственные органы придерживаются разных подходов к разным людям в зависимости от их гражданства, которое является принципиально иным понятием, чем национальность", – сообщил Перебийнис.

Посол Украины считает, что случился чрезвычайно важный прецедент решения Конституционного суда страны ЕС, в котором не только восстановлена справедливость в отношении человека, ставшего на защиту Украины, но и подтверждено противоправность аннексии Россией территории Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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