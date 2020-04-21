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Открывают детсады и рынки: как Европа выходит из карантина

21 апреля, 12:15

Станислав Кожемякин

Норвегия, Дания и Сербия понемногу ослабляют запреты, а Испания продлила ограничение на поездки

Вслед за Италией, где после снижения числа новых инфицированных власти решили ослабить карантинные меры, несколько других стран Европы тоже отменят некоторые ограничения.

В частности, в Дании, где с прошлой недели открылись детсады и младшие классы, а также заработал общественный транспорт и мелкий бизнес, решили увеличить максимальную численность массовых собраний.

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Так, с 10 мая датчанам разрешат собираться не по 10, как сейчас, а по 500 человек одновременно, а с 10 мая планируют начать открывать бары, кафе и рестораны. При этом правительство выразило готовность корректировать ограничения при ухудшении ситуации.

С 20 апреля открылись детские сады и в Норвегии, а со следующей недели открываются начальные школы.

В свою очередь, в Испании, где уже больше 200 тысяч пациентов с COVID-19,продлили ограничения на несущественные поездки из третьих стран в ЕС и "шенген" до 15 мая, однако это не коснется граждан ЕС, трансграничных работников, медперсонала, дипломатов, обладателей долгосрочных виз и лиц, которые смогут обосновать форс-мажорные обстоятельства своей поездки.

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Постепенно начали отменять ограничительные меры и в Сербии – 21 апреля завершился 84-часовой комендантский час, после чего в стране начали открываться продуктовые рынки и мелкие магазинчики.

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Кроме того, возобновились строительные работы, открылись автомастерские, сапожные, швейные предприятия, книжные и строительные магазины.

Также с этого дня людям старше 65 лет разрешили покидать дома – теперь они могут трижды в неделю выходить на получасовую прогулку, не отходя при этом далеко от дома.

Какие еще страны приняли решение о смягчении эпидемиологических мер, читайте в материале: "Европа выходит из карантина: где и как ослабляют меры безопасности"на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Дания Испания Норвегия Сербия школа карантин детсад коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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