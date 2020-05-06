Открывают ТРЦ и школы: в Эстонии обнародовали план по выходу из карантина

Премьер-министр Эстонии призвал жителей страны даже после ослабления соблюдать правило "2+2"

/ Фото: Сегодня

Европа постепенно выходит из карантина. Так, власти Эстонии обнародовали график постепенного смягчения ограничительных мер, если распространение коронавируса в стране не усилится. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

"Основываясь на анализе ситуации Ученым советом, мы решили продолжить ослабление ограничений в отношении коронавируса", - написал он.

С 5 мая в Эстонии расширили возможности тренировок для профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе, также возобновилось обучение на курсах вождения;

с 10 мая в стране будет разрешено проводить богослужения и религиозные ритуалы;

с 11 мая будут открыты торговые центры (за исключением мест проведения досуга, включая кинотеатры, боулинги, казино и детские игровые комнаты), музеи и выставочные залы;

с 15 мая в Эстонии планируют восстановить контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, также будут открыты молодежные центры и библиотеки;

с 18 мая жителям разрешат проводить открытые собрания.

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Премьер-министр Эстонии также призвал жителей страны даже после ослабления соблюдать правило "2+2" (не более двух человек вместе на расстоянии не менее двух метров от других. – Ред.), дезинфицировать руки и носить защитные маски, а в случае появления симптомов заболевания оставаться дома.

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Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Эстонии подтверждено 1 711 случаев заражения COVID-19, умерли 55 человек.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд ситуацию с коронавирусом в обеих странах.

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