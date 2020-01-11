Из-за отмены рейсов украинцев в Италии два дня "гоняли туда-сюда"

Вылет несколько раз переносили, а потом вовсе отменили

160 человек больше двух дней не могут вылететь из Италии в Украину. Как сообщил Информатор, рейс несколько раз переносили, а потом отменили.

Пассажир Антон Сохненко рассказал, что он должен был лететь в Киев из Рима 8 января рейсом EG235.

Вылет из Неаполя должен был состояться в 15:00, однако вскоре на табло высветилась информация, что его перенесли.

"Около 15:00 прошли чекин, сдали багаж, поставили печать на таможне, стояли уже возле гейта (выхода к самолету). Уже возле выхода нам сообщили, что вылет перенесли на 17:10. Около 17:00 нам сообщили, что самолет будет завтра, попросили покинуть гейт и забрать багаж", — продолжил рассказ Сохненко.

Он подчеркнул, что уже проставленные на таможенном контроле штампы о выезде в паспортах просто зачеркивали ручкой.

Пассажиры находились в аэропорту до позднего вечера.

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"Развлекались" кто как мог. Дети бегали, кто-то лежал на полу, кто-то сидел на чемоданах за соседними стойками регистрации. Две девушки укачивали своих малюток-грудничков. Пока мы все "развлекались", питье и еду нам не предлагали", — рассказывает пассажир.

В 21:30 приехали два автобуса, которые отвезли людей в гостиницу. Некоторые не дождались транспорта и поехали искать место для ночлега самостоятельно.

Утром 10 января пассажиры снова прошли регистрацию и сдали багаж.

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"В 08:40 вышли на гейт (некоторые пассажиры утверждали, что видели самолет авиалиний Ernest, к которому подвозили сумки). Регистрацию прошли человек 10, и работники сообщили, что гейт заблокирован, а вылет задерживается", — продолжает Антон.

Уже ближе к полудню сотрудники аэропорта попытались вернуть прошедшим регистрацию оторванные корешки билетов.

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"Уже половину раздали, но один из этих десятерых увидел в компьютере на стойке, что тем, кому отдают корешки, ставят снятие с рейса. Мигом все вернули обратно", — рассказал Антон Сохненко.

Затем людей привезли к самолету "Албанских авиалиний". Но из автобуса никого так и не выпустили, а спустя пять минут всех вернули обратно.

"Как только мы вышли из автобуса, тут же всем, у кого зарегистрирована почта, пришло уведомление, что наш рейс EG275 2020-01-10 отменен. На взлетную полосу начали вытягивать самолет авиалиний Ernest, который спустя минут 20-30 благополучно улетел", — добавил Антон.

"Очень жалко мальчишку на инвалидной коляски, которого два раза загружали и выгружали из самолета. Жалко, что как со скотом, гоняли туда-сюда", — подвел итог Сохненко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ernest Airlines приостановит полеты по трем маршрутам в Украину. Причиной такого решения в компании назвали общее снижение пассажиропотока.

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