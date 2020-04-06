Отмена санкций против РФ и борьба с коронавирусом: в ЕС сделали четкое заявление

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемииCOVID-19. С такой позицией на видеобрифинге в Брюсселе в понедельник выступил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос о письме группы депутатов Европарламента, которые потребовали от ЕК "не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией".

"Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом", - заявил Питер Стано.

Стано отметил, что санкции были введены в связи с незаконной оккупацией Россией Крыма и агрессией на Донбассе.

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"Это означает, что эти санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом", – заключил он.

В 2014 году ЕС ввел против России три блока санкций: во-первых, черный список физических лиц и компаний, которым запрещен въезд в ЕС и банковские счета которых в Евросоюзе подлежат блокировке, во-вторых, секторальные экономические санкции против ограниченного круга российских госбанков, предприятий оборонной и нефтяной промышленности, и в-третьих, полный запрет для своего бизнеса работать в оккупированном Крыму, запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, живущим в оккупированном Крыму, а также запрет морским и авиационным компаниям из стран Евросоюза на осуществление рейсов в Крым. Все эти санкции продолжают действовать – первые два пакета продлеваются раз в полгода, третий — ежегодно, очередное его продление будет рассматриваться в июне.

Как известно, Россия пытается использовать пандемию COVID-19 чтобы добиться снятия санкций, введенных за агрессию РФ против Украины. Так, на днях Украина помешала России избавиться от санкций, заблокировав российский проект резолюции на Генассамблее ООН по борьбе с пандемией. В документе Россия под предлогом борьбы с коронавирусом предлагала запустить процесс отмены международных санкций.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд долл., но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.

Путин сделал заявление о санкциях

Отметим, нынешняя оценка Путиным ущерба от санкций отличается от того, что ранее заявляли российские власти. Так, в 2018 году на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучивал совершенно другие цифры. По его словам, уже тогда Россия недополучила 100 млрд долларов из-за санкций Запада. А сам Путин еще в 2017 году отмечал, что Россия лишилась 160 млрд долларов.

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