Отношения накаляются: чешские чиновники прервали визит в Россию

В составе чешской делегации находились около 20 предпринимателей, а также представители государственного санитарно-ветеринарного управления

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Бизнес-миссия Министерства сельского хозяйства Чехии, возглавляемая руководителем ведомства Мирославом Томаном, прервала визит в Россию из-за отказа в перелете борта делегации из Москвы в Казань. Как сообщило пражское сетевое издание е15, Томан и члены миссии около 10 часов ожидали на одном из московских аэродромов разрешения на вылет в Татарстан, после чего приняли решение вернуться в Прагу.

В составе чешской делегации находились около 20 предпринимателей, а также представители государственного санитарно-ветеринарного управления. Согласно изданию, представители чешского Минсельхоза заявляют, что работа миссии сорвана по вине российской стороны, сам Томан выразил сомнения в заинтересованности РФ в развитии сотрудничества с Чехией по линии его ведомства

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Тем временем российская сторона утверждает обратное: председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев сообщил, что форум при участии Томана и представителей руководства региона отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что чешская контрразведка заявила об активизации российских спецслужб в стране.

Добавим, что в докладе разведки о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год также говорилось, что страна оказалась под ударом российских спецслужб .

Ранее руководитель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что Россия и Китай представляют непосредственную угрозу безопасности Чехии и других стран Евросоюза.

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