"Отравители" Скрипаля причастны к спецслужбам – расследование

На файлах с их биографиями – штамп "сведений не давать" и подпись "совершенно секретно"

Обвиняемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб, к такому выводу пришли авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider.

Так, в опубликованной 14 сентября первой части расследования авторы ссылаются на базу ФМС.

"Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он "родился" в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет. В обычных досье ФМС на "простых смертных" имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного", и в досье указан номер этого "испорченного" паспорта, которого никогда не существовало в природе", – говорится в расследование.

На файле с паспортными данными значится штамп "сведений не давать".

А файл с биографией — пуст и помимо штампа "сведений не давать" стоит подпись — "с.с." (совершенно секретно).

Любопытно, что по месту жительства Александра Петрова раньше проживал другой человек с фамилией Петров, паспортные данные которого отличаются.

Согласно данным о регистрации пассажиров на рейс, которые есть в распоряжении Bellingcat и The Insider, номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются всего лишь одной цифрой (у Боширова паспорт кончается на 1294, у Петрова на 1297). Причем, в базе ФМС, где у "простых смертных" загранпаспорта указываются, у Боширова и Петрова этих загранпаспортов почему-то нет.

Из данных регистрации следует, что оба "туриста" купили билеты 1 числа, за день до вылета, что противоречит их словам о том, что поездка планировалась заранее. Откуда такая спешка — можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль. Вряд ли это совпадение, не исключено что "туристы" посчитали, что это как-то может повлиять на их планы и решили поспешить.

По данным, Bellingcat и The Insider, их российские паспорта выданы УФМС 770001 по городу Москве — "простые" смертные там паспорта не получают. Паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов тоже отмечал, что видео с якобы свидетельствами подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей является спектаклем и попыткой Кремля заболтать ситуацию и замять скандал.

Как сообщалось, Александр Петров и Руслан Боширов – настоящие имена людей, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В интервью одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян в эфире RT Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они туда ездили в качестве туристов.