Отравление экс-офицера ГРУ РФ признали покушением на убийство

Сегодня, 22:40

На сегодня расследование передано контртеррористической полиции Лондона

фото AFP
фото AFP

Инцидент с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании квалифицировали как покушение на убийство. Об этом заявил помощник комиссара полиции Марк Роули, передает CNN.

Как сообщил представитель полиции, следствие рассматривает произошедшее как "покушение на убийство с применением нервно-паралитических веществ". При этом полиция убеждена, что целью отравителей были именно Скрипаль с дочерью.

На сегодня расследование передано контртеррористической полиции Лондона.

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Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля.

Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки причастности России.
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