Отравление экс-офицера ГРУ в Британии: Лондон предупредил Москву о последствиях

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Я знаю, что у членов Палаты общин есть подозрения, и я хочу сказать, что если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу", – сказал Джонсон, выступая в Палате общин.

"Очень возможно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим и рассмотреть другие меры", – добавил глава МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что не в курсе того, что стало причиной инцидента со Скрипалем. При этом он отметил, что подозрения в причастности россиян к отравлению не заставили себя долго ждать.

Сергей Скрипаль долгое время служил в ГРУ РФ, а также несколько лет проработал в МИД РФ. В 2004 году ФСБ арестовала его, уличив в сотрудничестве с британскими спецслужбами. Следствие установило, что офицер ГРУ якобы был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. Добывая секретные данные через бывших сослуживцев, он передавал их британцам. Впоследствии Московский окружной военный суд по вменяемым обвинениям приговорил Скрипаля к 13 годам тюрьмы строгого режима по статье о госизмене. В середине 2010 года Скрипаля и еще нескольких шпионов выпустили в обмен на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. С тех пор он проживал в Великобритании, где получил убежище.

Напомним, это уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006 году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.