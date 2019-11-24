Отравление "Новичком" в Болгарии: рассекречены причастные ГРУшники

К покушению на Емилияна Гебрева в 2015 году могут быть причастны восемь человек

Емилиян Гебрев. Фото: скриншот

Перед отравлением бизнесмена Емилияна Гебрева ядом "Новичок" в Болгарии 4,5 года назад страну посетили две группы российских разведчиков и еще одна прилетела после случившегося.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, которые 23 ноября опубликовали подробности покушения на жизнь Гебрева, его сына и директора его фирмы.

Как уже сообщалось, 27 апреля 2015 года все трое мужчин почувствовали недомогание, находясь в разных частях города. Но утром того же дня они находились в офисе своей компании. Всех отравленных удалось спасти.

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Авторы расследования утверждают, что в феврале 2015 года в Болгарию приехали трое сотрудников российского ГРУ: Сергей Павлов (настоящее имя – Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов) и один из отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери в Великобритании Сергей Федотов (Денис Сергеев).

После их отъезда их "сменила" другая троица ГРУшников: Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов) и Алексей Никитин (Алексей Калинин). В начале марта в Болгарию прилетел Владимир Попов (Владимир Моисеев).

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А в мае того же года, уже после отравления, в Болгарию вернулся Федотов. Вместе с ним прилетел и Данил Степанов (Данил Капралов).

В рамках расследования журналисты опирались на серии загранпаспортов, которыми пользовались агенты – похожие номера могли быть только среди вероятных попутчиков.

При этом мотивы отравления пока что остаются неясными. Емилиян Гебрев является известным в Болгарии бизнесменом, который владеет компанией "Дунарит" и оружейным заводом. При этом оружие Украине после начала войны на Донбассе он не поставлял, а его поставки во время войны в Грузии составили менее 10% от совокупного экспорта Болгарии.

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