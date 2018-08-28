Отравление "Новичком" в Солсбери: появились новые подробности

Сегодня, 12:56

Сотрудникам полиции стало плохо после осмотра одной из квартир


Во время осмотра квартиры в городе Бат, где погиб 20-летний парень, сотрудникам полиции стало плохо. 

После инцидента жилье опечатали специалисты в костюмах химзащиты. Улицу – перекрыли. Полиция предполагает: в доме хранилось опасное вещество. Какое именно – не объясняет. Впрочем, правоохранители убеждены: опасности для местных нет.

Также в больнице ухудшилось состояние британца Чарльзу Роули. В прошлом месяце он отравился "Новичком" в Солсбери. Человек не может двигать руками и ногами.

Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество
Великобритания, отравление, полиция, Солсбери
Источник:

"Сегодня"

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