Отравление Скрипалей: Лондон объяснил нестыковки кадров с подозреваемыми

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс объяснила нестыковки кадров, на которых запечатлены подозреваемые в покушении на Скрипалей, тем, что в аэропорту Гатвик много одинаковых коридоров. Данный аргумент она привела в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

"Российский посол, в частности, упомянул, что на кадрах [с подозреваемыми] в одном и том же коридоре стоят одинаковые отметки времени. Не знаю, был ли посол в аэропорту Гатвик, но мы были, и там много одинаковых коридоров, через которые могут проходить люди. Именно это и произошло с двумя россиянами", – сказала Пирс. Ранее в Скотленд-Ярде также заявили, что оба подозреваемых одновременно попали в объективы двух разных камер наружного наблюдения при выходе из так называемой стерильной зоны Гатвика.

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Кроме того, Пирс пояснила, почему Лондон проигнорировал все запросы Москвы провести совместное расследование инцидента в Солсбери. "Я уже говорила ранее в этом зале, и я повторю: "Вы не зовете поджигателя для того, чтобы потушить пожар, и вы в особенности не делаете этого в ситуации, когда именно он стал причиной этого пожара", – сказала Пирс, добавив, что российские власти признали недействительным направленный в марте первоначальный британский "запрос о сотрудничестве", который был сформулирован как ультиматум.

Также Пирс заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности двух российских разведчиков, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Deutsche Welle.

По словам Пирс, если двое подозреваемых выедут за пределы России, то Лондон "будет использовать любую возможность, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь к ответственности в Великобритании".

Она напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест двух россиян, и пообещала, что скоро эти люди будут объявлены в розыск по линии Интерпола. При этом постпред подчеркнула, что осознает, что добиться их выдачи из России невозможно.

Также Пирс отметила, что Лондон готов предоставить членам Совбеза ООН копии снимков, на которых изображены подозреваемые в отравлении Скрипалей.

Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда опубликовало в среду серию фотографий двух россиян, подозреваемых им в покушении на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". По данным британского следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Хотя в Скотленд-Ярде не считают данные паспорта фальшивыми, следователи подозревают, что в них не были указаны настоящие имена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что опубликованные имена подозреваемых ни о чем не говорят России.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.