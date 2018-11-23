Отравление Скрипалей: Скотланд-Ярд показал новые видео

Вчера, 01:37

Также на сайте опубликованы фотографии флакона, где находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали

фото: скриншот
фото: скриншот

Британская полиция опубликовала новые видеозаписи, сделанные в Солсбери, на которых зафиксированы офицеры ГРУ Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов") и Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), подозреваемые в покушении на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь. 

Видеозаписи размещены на сайте полиции Лондона.

"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта", – говорится в сообщении.

Также на сайте опубликованы фотографии флакона, где находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.

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Фото: news.met.police.uk

Полиция также призвала всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое министерство обороны".
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Источник:

"Сегодня"

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