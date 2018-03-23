Отравление Скрипаля: лидеры ЕС поддержали позицию Британии о причастности РФ

Сегодня, 03:24

Евросовет признал "высокую вероятность" участия России в отравлении Скрипаля

фото AFP
фото AFP

Лидеры Европейского союза согласились с Великобританией, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявил глава Евросовет Дональд Туск.

"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что высоко вероятно, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", – написал он Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.

Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.  Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
Россия, ЕС, отравление, Туск, ответственность, химическое оружие, евросовет, Скрипаль
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Отравление Скрипаля: еще один полицейский попал в больницу

Вчера, 23:48

Он проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери

Евросоюз

фото AFP

СМИ узнали о состоянии Скрипаля и его дочери

Вчера, 22:41

Умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой
Загрузка...

Евросоюз

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Новый глава МИД Германии взял курс на критику России

Вчера, 20:41

Маас обозначил жесткую политику в отношении России

Евросоюз

Фото: AFP

Дело Скрипаля: Мэй, Макрон и Меркель проведут заседание в Брюсселе

Вчера, 19:40

Они собираются обсудить заявление, которое 28 стран-лидеров ЕС должны принять по поводу нападения, в котором Великобритания обвиняет Россию

США

Обломки MH17, сбитого над Донбассом, фото AFP

Госдеп: Россия отрицает свою агрессию по сценарию Крыма, Донбасса и MH17

Вчера, 10:46

В Вашингтоне считают Москву ответственной за химическую атаку на Скрипаля в Британии

Россия

Ахмед Закаев. Фото: facebook.com/akhmedzakayev

Закаев об отравлении Скрипаля: Британия слишком слабо ответила России, убийства продолжатся

Вчера, 04:30

Если британцы должным образом не отреагируют на поведение России, то будут новые проблемы, считает лидер Ичкерии
Загрузка...