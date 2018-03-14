Отравление Скрипаля: Мэй высылает 23 российских дипломатов

У них будет неделя на то, чтобы покинуть Великобританию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью перед парламентом об инциденте в Солсбери. По ее словам, у нее нет сомнений в виновности России в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, и она выразила уверенность в том, что 23 российских дипломата будут высланы из страны.

Об этом сообщает Газета.ру.

"Они ответили нам сарказмом. У меня нет никаких сомнений в виновности России в этом инциденте. Россия применила силу против граждан Великобритании," – отметила Мэй.

23 российских дипломата считаются незарегистрированными агентами разведки. У них будет всего неделя на то, чтобы покинуть туманный Альбион. Это будет крупнейшая высылка дипломатов из Британии за последние 30 лет.

"Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не дали никакого объяснения тому, как это вещество оказалось в Великобритании", – добавила Мэй.

Также премьер выразила благодарность представителям спецслужб, которые занимались расследованием дела.

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет о работавшем на британскую разведку экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Также напомним, что Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в Организацию по запрещению химического оружия информацию по нейропаралитическому веществу "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона. Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.