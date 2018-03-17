Отравление Скрипаля, отставка Тиллерсона и "вечная" Меркель: ТОП-5 мировой политики

Запад не сомневается, что Россия причастна к отравлению Скрипаля в Великобритании, а Трамп решил отправить Тиллерсона в отставку

Уходящая неделя оказалась богата на громкие события. Сайт сегодня подобрал ТОП-5 наиболее значимых новостей мировой политики.

Скандал вокруг отравления Скрипаля

Всю неделю мировая общественность обсуждала скандал вокруг отправления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Информация об их отравлении появилась еще на прошлой неделе. Однако в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, что бывший шпион был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок" и России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с этим инцидентом.

Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

В ответ, Великобритания приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата и прекратить все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Замена Тиллерсона на Помпео

Во вторник, 13 марта, президент США Дональд Трамп, заявил, что принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теперь новые кандидатуры, предложенные Трампом, должен утвердить Конгресс США.

Комментируя свое решение, Трамп заявил, что отставка сделает Тиллерсона "счастливее".

Напомним, информация о возможной отставке Тиллерсона начала появляться еще в июле. Тиллерсон имеет растущий список разногласий с Белым домом, включая вопросы политики в отношении Ирана и кадровой политики.

Более детально о причинах и последствиях кадровых перестановок в руководстве США читайте в материале "Сегодня" "Тиллерсона заменили на Помпео: зачем Трамп назначил на пост госсекретаря директора ЦРУ".

Переизбрание Меркель

В среду, 14 марта, в Германии депутаты Бундестага вновь выбрали лидера партии Христианско-демократический союз Ангелу Меркель канцлером Германии.

"За" ее кандидатуру проголосовали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Девять депутатов воздержались от голосования.

Это уже четвертая каденция Ангелы Меркель на этом посту

Назначению Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции.

В итоге о создании так называемой "большой коалиции" договорились Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия, которая изначально заявила, что уходит в оппозицию по результатам парламентских выборов в ФРГ. Однако в последствие социал-демократы изменили свою позицию, в том числе, чтобы избежать перевыборов в Германии.

После переизбрания Меркель заявила, что хочет вытеснить правых популистов из Бундестага.

Потепление с КНДР

В пятницу, 16 марта, Белый дом сообщил, что президент ША Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая.

Президент США провел телефонный разговор с президентом Республики Корея (Южная Корея) Мун Чжэ Ином. Они обсудили текущие усилия по подготовке их будущих контактов с Северной Кореей.

"Лидеры подтвердили важность вынесения выводов из ошибок прошлого и обязались относительно дальнейшего, тесного взаимодействия по сохранению максимального давления на режим Северной Кореи. Лидеры согласились, что конкретные действия, а не слова, станут ключом для создания постоянной безъядерной зоны на Корейском полуострове", – подчеркивается в заявлении.

Политический кризис в Словакии

В четверг, 15 марта, президент Словакии Андрей Киска принял отставку премьера Роберта Фицо.

Глава государства при этом согласился, что следующий глава правительства будет избран из рядов правящей партии Smer.

Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после Однако он выдвинул три условия своей отставки: должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую возглавляет Фицо, президент обещает уважать коалиционное соглашение и результаты выборов 2016 года.

До этого ряд высокопоставленных чиновников, включая главу МВД уже заявили, что подают в отставку.

Журналист Ян Куцяк в последнее время перед убийством расследовал коррупцию и связь словацких властей с итальянской мафией. После его убийства по стране прокатилась волна протестов с требованием отставки правительства и перевыборов.