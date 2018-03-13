Отравление Скрипаля: вскрылось еще одно аналогичное преступление

Нервно-паралитические вещество, схожее по эффекту действия, в 1995 году фигурировало в деле об убийстве

Нервно-паралитические вещество, очень похожее по эффекту действия с тем, которое использовали для отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, ранее фигурировало в деле об убийстве, которое произошло в России в 1995 году.

Об этом пишет begemot.media.

"Тогда убийца отравил банкира Ивана Кивилиди и его секретаря, обработав трубку телефона в его кабинете боевым отравляющим веществом. У жертв резко обострились все их хронические заболевания (господин Кивилиди впал в кому из-за отказа почек), причем погибшая секретарша даже не трогала трубку, а лишь вытирала пыль в кабинете", – отметили в публикации.

Отмечается, что перед смертью женщина успела рассказать, что с ней "произошло то же самое, что с Кивилиди", именно это и помогло следствию определить, что их отравили.

Позже следствие выяснило, что опасное отравляющее вещество было приобретено у сотрудника филиала ГНИИОХТ, расположенного в Шиханах Саратовской области. Позже его судили за превышение полномочий и незаконный синтез опасных веществ.

Убийца, получивший тяжелое отравление (тайком лечился в Институте имени Склифосовского), и заказчик преступления, бизнес-партнер банкира Владимир Хуцишвили позже сели на длительные сроки.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По словам британского премьера, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь в Москве нервно отреагировали на заявление Мэй. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скатилась в откровенное хамство в адрес британских парламентариев, назвав заявления британских политиков "цирковым шоу в британском парламенте".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.