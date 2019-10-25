Отсканируй лицо чтобы выпить: как выглядит умный бар в Лондоне (видео)

Технология призвана спасти бар от нахальных клиентов, которые пытаются пролезть без очереди

Реклама

Хотите выпить? Сначала отсканируйте лицо. Пока единственный в мире умный бар работает в Лондоне. Современная технология упорядочивает заказы клиентов и борется с нахалами, которые пытаются пролезть без очереди.

Представьте ситуацию: вы заскочили в бар чего-нибудь выпить, ждете своей очереди, чтобы сделать заказ, а кто-то только зашел и, тем не менее, уже забирет свой коктейль. Чтобы избежать таких неприятностей в одном из заведений Лондона взяли на вооружение систему распознавания лиц.

"За баром есть большой экран. Веб-камеры записывают на видео всех, кто подходит и становится в очередь. Первый пришел – первым обслужим. Те, кто ждет меньше – попадают в конец виртуальной очереди", – рассказывает Джон Вайли, директор компании-разработчика.

Сколько времени ждать напиток – клиенты видят на мониторе. Система умного бара еще и определяет возраст. Если искусственный интеллект решит, что гость слишком молод – бармен попросит документ.

"Наверное, эта система не для тех, кому хорошо удается проломиться мимо очереди. Но для многих людей небольшого роста, застенчивых или просто тех, кого не заметил бармен, технология восстанавливает справедливость", – отмечает Джон.

Владельцы заведений надеются, что система поможет еще и барменам.

"Британцы терпеливо стоят в очередях, но только не когда речь идет о выпивке. Здесь все хотят быть первыми. И хотя наша команда хорошо обучена, всегда крутится во все стороны – все равно трудно увидеть, кто следующий", – рассказывает Сэмми Форвей, владелец бара.

Впрочем, такое применение системы распознавания лиц не всем нравится. Правозащитники видят в этом посягательство на частную жизнь граждан.

Силк Карло, директор правозащитной организации:

"Мы обеспокоены. Потому что в действительности речь идет об опасной технологии слежения. Людей, которые просто пришли выпить, сканируют, собирают биометрические данные, показывают лицо на экране".

Разработчики же успокаивают – эти данные не выходят за пределы бара и их охраняют. А о том, что лицо сканируют, клиентов предупреждают заранее.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как еще бизнес использует современные технологии. Оказалось, что креативные предприниматели используют почти все новинки, предложенные учеными: от VR-массажа до умного тату.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама