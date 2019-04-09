Отсрочка Brexit должна быть увязана со строгими условиями – Берлин

Лондон пока не выполнил условия для получения новой отсрочкиBrexit

Фото: Pixabay

Отсрочка Brexit должна быть увязана со строгими условиями – Берлин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/41d/302/5c941d302519b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/41d/302/5c941d302519b.jpg 2019-04-09T10:30:00+03:00 Евросоюз Лондон пока не выполнил условия для получения новой отсрочкиBrexit

Ситуация вокруг Brexit вызывает разочарование, Великобритания пока не выполнила условия, согласованные на последнем саммите ЕС. Об этом заявил во вторник госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот по прибытии на Совет ЕС по общим вопросам.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что условия, которые были согласованы на последнем заседании Европейского совета, не выполнены", - сказал он.

"Разумеется, есть потребность в дальнейших переговорах", - добавил Рот, напомнив о письме, направленном премьер-министром Терезой Мэй председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором она попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня.

"Это письмо мы очень тщательно изучим. Мы ожидаем, наконец, существенных шагов в правильном направлении", - подчеркнул Рот. По его словам, "до сих пор вообще ничего не изменилось".

"Мы, конечно, обдумываем соответствующую отсрочку, но она должна быть увязана со строгими критериями", - отметил он.

"Таким образом, мы находимся в ситуации, которая очень разочаровывает", - заключил госминистр.

Как известно, Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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