Отсрочка Brexit позволит Британии принять участие в европейских выборах – Туск

Великобритания проведет европейские выборы в следующем месяце

Дональд Туск. Фото: Сегодня

Продление сроков применения статьи 50-ой Соглашения ЕС в связи с выходом Великобритании из Евросоюза позволит британским политикам принять участие в парламентских выборах в мае текущего года.

Об этом во вторник на сессии Европейского парламента в Страсбурге заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, текст выступления которого опубликован на сайте Европейского Совета.

"Одно из следствий такого решения – это то, что Великобритания проведет европейские выборы в следующем месяце. Мы должны подойти к этому серьезно, поскольку британские члены Европейского парламента будут находиться там в течение нескольких месяцев, а возможно, и дольше. Они будут полноправными членами Европейского парламента, со всеми правами и обязанностями", - заявил Туск.

Он отметил, что решительно выступает против того, чтобы относиться к Великобритании в этот период как к стране-члену "второй категории".

По словам Туска, сейчас "по обе стороны канала (Ла-Манш – ред.)" чувствуется усталость от Brexit, однако нельзя из-за этого бросать процесс на произвол судьбы. Наоборот, ЕС и Великобритания должны цивилизованно решать вопросы, связанные с Brexit, поскольку то, что случится, это будет касаться общей судьбы ЕС и Великобритании, которые стремятся оставаться друзьями и близкими партнерами в будущем.

"Во время заседания Европейского Совета один из лидеров призвал нас не быть мечтателями, мол, мы не должны думать, что Brexit можно остановить. Тогда я не ответил, но сегодня, стоя перед вами, я хотел бы сказать: в этот, довольно тяжелый, момент нашей истории нам нужны мечтатели и мечтания. Мы не можем впадать в фатализм. По крайней мере, я не буду прекращать мечтать о лучшей и объединенной Европе", - подчеркнул Туск.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit.

Напомним, ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая. "Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", – отметила она.

Как известно, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.

10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Кроме того, эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине.

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