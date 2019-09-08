Отставка Эмбер Радд: известно, кто стал новым министром в Британии

Эмбер Радд,

Британский парламентарий Териз Коффи стала новым министром по вопросам труда и пенсий, по делам женщин и вопросам равноправия. О назначении сообщила премьерская канцелярия после того, как занимавшая этот пост Эмбер Радд объявила о своей отставке и выходе из рядов Консервативной партии Великобритании.

"Териз Коффи сменит Эмбрер Радд на посту главы министерства по вопросам труда и пенсий", — заявил представитель премьерской канцелярии, слова которого приводит ВВС.

Комментируя отставку Радд, он также добавил, что все министры, вошедшие в сформированный в конце июля кабинет главы правительства Бориса Джонсона, включая Радд, "заявляли о своей готовности поддержать выход страны из ЕС 31 октября, что бы ни случилось".

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Радд объяснила свое решение покинуть кабинет Джонсона несогласием с политикой правительства по Brexit, а также исключением своих однопартийцев, выступивших против Джонсона, из состава Консервативной партии.

Коффи ранее занимала должности парламентского заместителя министра и госминистра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании.

Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

Кроме этого, несмотря на противоречия с членами парламента по поводу Brexit, британский премьер-министр Борис Джонсон пока что не собирается проводить внеочередные всеобщие выборы.

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