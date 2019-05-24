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Отставка Терезы Мэй: как отреагировали в мире

24 мая, 14:14

Решение британского премьера оказалось неожиданным как для ее соотечественников, так и для иностранных правительств

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Toby Melville
Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Toby Melville.

Решение британского премьера Терезы Мэй подать в отставку, несмотря на ходившие по этому поводу слухи, оказалось для многих внезапным и вызвало реакцию как внутри королевства, так и за его пределами.

Например, министр иностранных дел Британии Джереми Хант поблагодарил Мэй за мужество, проявленное при реализации Brexit, назвав ее "настоящим госслужащим".

Также появилась реакция ряда иностранных государств на отставку главы британского правительства.

В частности, представитель немецкого правительства Мартина Фиц заверила в том, что канцлер  ФРГ Ангела Меркель с уважением отнеслась к решению своей британской коллеги и намерена поддерживать тесные рабочие отношения с Мэй вплоть до ее отставки.

В Кремле отметили, что внимательно следят за связанными с Brexit процессами после отставки премьера. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что официальной реакции на случившееся от российского руководства не поступало.

При этом он отметил, что "премьерство госпожи Мэй пришлось на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях".

Кроме того, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар охарактеризовал Терезу Мэй как порядочного и принципиального политика.

"Европейские политики восхищались ее настойчивостью, смелостью и решимостью в это трудное и напряженное время", — подчеркнул он, пожелав Мэй успехов в будущем и выразив готовность работать с ее преемником.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил Мэй свою благодарность и признательность напомнив о тесных связях двух государств.

"Соглашение, достигнутое между ЕС и Великобританией относительно упорядоченного выхода Соединенного Королевства из сообщества, остается на столе", — добавил он.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон считает, что как-либо оценивать принятое британским премьером решение рано, и просит Лондон разъяснить свою позицию по вопросу выхода королевства из ЕС.

Напомним, накануне британское издание The Daily Telegraph прогнозировало, что в скором времени премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о своей отставке.

Как мы уже писали, в минувшем декабре Мэй смогла преодолеть вотум недоверия, который ей пытались объявить члены собственной партии. Подробнее в видеосюжете:

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Тег Россия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Песков, Рютте, Мэй, Brexit, Тереза Мэй, Макрон

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Источник:

ТАСС

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