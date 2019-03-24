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Отставка Терезы Мэй не решит проблему Brexit – британский министр

Сегодня, 13:01

Британия продолжает искать выход из тупика – есть угроз экономического и политического краха страны

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: Getty Images
Отставка Терезы Мэй не решит проблему Brexit – британский министр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/762/c3d/5c9762c3da494.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/762/c3d/5c9762c3da494.jpg Евросоюз Британия продолжает искать выход из тупика – есть угроз экономического и политического краха страны

Министр финансов Британии Филип Хаммонд считает, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха. ОБ этом он заявил в интервью одному из британских телеканалов.

Он не считает, что Мэй оказалась в безвыходном положении и должна покинуть свой пост, так как замена премьер-министра и правящей партии не поможет Британии.

"Нам необходимо найти ответ на вопрос о том, какой вариант Brexit будет приемлем для парламента. На какие дальнейшие шаги парламент согласится, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки, а также крайне серьезного вызова нашей демократии и политической системе, которым обернулся бы отказ от выхода из ЕС. Нам необходимо избежать обоих этих вариантов и найти ту сделку, которая будет удовлетворять интересам Великобритании и гарантирует будущее благополучие страны", – сказал Хаммонд.

В то же время министр признает, что принятые Британией сценарии по Brexit, которые были согласованы с Брюсселем, могут быть не одобрены Палатой общин, которая уже ранее дважды давала отказ. В противном случае нужно будет выбирать курс для страны, чтоб выйти из тупика и не допустить Brexit без сделки с ЕС.

Хаммонд добавил, что Британия может выдержать краткосрочно удар по экономике, но долгосрочные последствия все равно будут очень серьезны.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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Тег отставка, британия, Мэй, Brexit

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Reuters

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