Падение платформы на фестивале в Испании: число пострадавших возросло

В результате падения части деревянной конструкции в испанском городе Виго пострадали 313 человек

Число пострадавших в результате падения части деревянной конструкции на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго выросло до 313 человек. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения провинции Галисия Хесус Васкес Альмуинья, сообщает Europa Press.

По его словам, девять из 313 пострадавших продолжают находиться в больницах, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 266 пострадавших.

Напомним, во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino на набережной города Виго обвалилась часть деревянной конструкции с людьми.

Во время инцидента на побережье находилось большое количество людей. Среди толпы возникла паника, что осложнило ситуацию и привело к дополнительным травмам.

Также сообщалось, что американская контрабасистка Джейн Литтл умерла на сцене во время выступления симфонического оркестра Атланты. Литтл было 87 лет, она являлась обладательницей рекорда по продолжительности музыкальной карьеры.

Ранее сообщалось, что курьезный инцидент произошел во время выступления Венского камерного оркестра на Международном фестивале искусств в турецком Эфесе. Не дожидаясь антракта, на сцену к музыкантам вышел бездомный пес.



