Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Теперь для превращения в закон, этому документу необходимо получить только санкцию королевы Елизаветы II

Фото: Pixabay

Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2db/4e2/5c92db4e2912b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2db/4e2/5c92db4e2912b.png 2019-04-09T01:59:00+03:00 Евросоюз Теперь для превращения в закон, этому документу необходимо получить только санкцию королевы Елизаветы II

Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом сообщило агентство Пресс Ассошиэйшн.

Об этом стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.

Теперь для превращения в закон, этому документу, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон, необходимо получить только санкцию королевы Елизаветы II, что является простой формальностью.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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