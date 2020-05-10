Пандемия утихает: какие страны снимают карантинные ограничения

Более 4 миллионов человек заражены коронавирусом по всему миру. Наиболее пострадавшие страны Европы продолжают ослаблять меры, но Южная Корея ввела новые ограничения из-за опасений второй волны пандемии, сообщает BNR.

Франция сообщила о самом низком числе новых смертей с начала апреля, и в настоящее время страна готовится ослабить ограничительные меры с завтрашнего дня. Ограничения сохраняются в Париже и северо-восточных регионах, а магазины и некоторые школы открываются в остальной части cтраны.

В Испании примерно половина населения сможет выйти завтра с карантина, будут открыты рестораны.

Реклама

Завтра Бельгия также ослабляет меры, а вчера в некоторых частях Германии открылись бары и рестораны. Официальные данные от немецкого Института Роберта Коха показывают увеличение числа случаев коронавирусной инфекции.

Правительства Латвии, Литвы и Эстонии решили с 15 мая открыть внутренние границы между этими тремя странами. При этом граждане, прибывающие из других стран, должны соблюдать 14-дневную изоляцию. Напомним, страны Балтии закрыли границы из-за пандемии коронавируса 16-17 марта. Сейчас в там введен жесткий карантин и комендантский час.

В тренде Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

При этом Турция уже готовится принимать туристов. Для этого гостиницы должны создать закрытые "чистые" зоны, где риск заразиться коронавирусом минимален. Власти уже начали сертификацию таких зон. Базовым регионом пока считают Анталью.

А Южная Корея закрыла все бары и клубы после того, как было выявлено более 50 случаев заражения после контакта с человеком, который находился в одном из самых посещаемых ночных клубов столицы Сеула.

Реклама

Напомним, директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что для Европы еще не насталовремя ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение COVID-19.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что слишком резкое ослабление мер может быть опасным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама