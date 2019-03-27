Папа Франциск не разрешил верующим целовать свое кольцо

В Ватикане не прокомментировали подробно поведение Франциска

Фото: AFP

Папа Франциск не разрешил верующим целовать свое кольцо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ae1/4fe/5c9ae14fe043c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ae1/4fe/5c9ae14fe043c.jpg 2019-03-27T04:41:17+02:00 Евросоюз В Ватикане не прокомментировали подробно поведение Франциска

В сети популярным стало видео, на котором Папа Римский Франциск во время приема в итальянском городе Лорето не разрешал прихожанам целовать свой перстень – один из символов авторитета понтифика.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое поведение Папы вызвало дискуссии в католическом мире.

"LifeSiteNews, консервативный католический сайт, который часто критикует Папу, назвал эту ситуацию "тревожной", – говорится в сообщении.

В то же время священник-иезуит Рассэл Поллитт заявил, что "вообще стоит отказаться от традиции целования папского перстня".

По его словам, "это просто смешно, это заимствование из монархий". "Многое из помпезности вокруг понтификов должно быть отменено", – настаивает он.

"Католики вспоминают, что даже бывший Папа Бенедикт XVI и его предшественник Иоанн Павел II не любили, когда верующие целовали им руки", – пишет агентство.

В Ватикане не прокомментировали подробно поведение Франциска. "Иногда ему это нравится, иногда нет. Все очень просто", – заявил Reuters один из помощников Папы на условиях анонимности.

Папский перстень (который еще называют "перстнем рыбака") – один из символов авторитета понтифика. Кольцо должно напоминать, что Папа является преемником апостола Павла, который по роду занятий был рыбаком.

Как только Папа умирает, перстень немедленно уничтожается, чтобы засвидетельствовать конец его правления.

Отмечается, что для новоизбранного Папы изготавливают новое кольцо, как правило, из золота. Но Папа Франциск в целях экономии попросил изготовить его перстень из позолоченного серебра.

Ранее Папе Римскому Франциску предложили временно стать вегетарианцем, а взамен получить миллион долларов, который он сможет потратить на благотворительность.

Также мы писали, что во время беседы с журналистом Эудженио Скальфари понтифик заявил, что ада не существует.

Смотрите видео: Маленький мальчик прервал речь Папа Римского:

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