Папа Римский Франциск предложил списать долги странам, который пострадали от коронавируса

Он считает что нужно восстановить правосудие

Папа Римский Франциск, который ранее отреагировал на протесты в Беларуси, призвал мир списать долги другим бедный государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса в этом году.

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Об этом говорится в соответствующем послание Папы размещено на сайте Ватикана.

"Я повторяю призыв к списанию долгов наиболее уязвимым странам в знак признания последствий медицинского, социального и экономического кризиса, с которыми они столкнулись из-за COVID-19", – подчеркнул понтифик.

Также Папа заметил о том, что глобальное использование природных ресурсов стран юга привело к появлению долгов, которые теперь стоит вернуть, чтобы восстановив справедливость.

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"Историческая эксплуатация Юга привела к появлению экологического долга вследствие хищения ресурсов и чрезмерного пользования общим экологическим пространством для хранения отходов – пора восстановить правосудие", – заметил Папа Франциск.

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"Мы также радуемся, что религиозные общины объединяются для создания более справедливого, мирного и устойчивого мира. Давайте продолжать расти в осознании того, что все мы живем в одном доме как члены одной семьи", – резюмировал он.

Ранее Папа Римский отреагировал на новое перемирие на Донбассе.

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