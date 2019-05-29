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Папа Римский назвал "величайшей жестокостью" стену США с Мексикой

29 мая, 03:21

По его словам, разделение детей с родителями идет вразрез с законом природы

Папа Римский Франциск готов лично сказать американскому лидеру Дональду Трампун, что строительство стены на границе США и Мексики является "величайшей жестокостью". Об этом он заявил в интервью мексиканскому телеканалу Televisa, опубликованному 28 мая.

"Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий", − отметил понтифик.

По его словам, разделение детей с родителями идет вразрез с законом природы.

"Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны, или кто знает, что", − подчеркнул Франциск, добавив, что такая политика "очень грустна".

При этом понтифик подтвердил, что готов сказать то же самое в глаза Трампу.

"То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят", − указал Папа.

10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли ввиду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег стена, стена Трампа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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