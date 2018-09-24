Папа Римский почтил жертв коммунизма в Латвии

Сегодня, 17:32

В рамках балтийского турне понтифик прилетел в Ригу, где провел ряд встреч с политическим, религиозным руководством и пообщался с пожилыми латышами


Папа Римский Франциск, который в марте заявил о том, что ада нет, продолжает свой четырехдневный визит в страны Балтии. Из Литвы он прибыл в столицу Латвии, Ригу, где встретился с президентом республики Раймондсом Вейонисом и премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Понтифик поздравил тысячи человек и почтил память жертв советского и нацистского режимов, возложив цветы к памятнику Свободы. После этого он провел в Домском соборе богослужение, на которое были приглашены христиане различных конфессий.

Кроме того, он встретился с пожилыми людьми и провел обед с местными епископами.

Вечером Папу Римского на вертолете доставят в город Аглона, где у него запланирована Святая Месса, на которую придут больше 30 тыс человек.

После Латвии глава Римско-католической церкви продолжит свое балтийское турне, отправившись в Эстонию.

Напомним, что в конце прошлого месяца Папа Римский впервые за 40 лет посетил Ирландию.

Кроме того, ранее в этом году мы сообщали, что Франциск стал первым понтификом, который обвенчал двух бортпроводников на борту самолета прямо во время полета.
Латвия, религия, Папа Римский, понтифик, вейонис
Источник:

"Сегодня"

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