Папа Римский почтил жертв коммунизма в Латвии

В рамках балтийского турне понтифик прилетел в Ригу, где провел ряд встреч с политическим, религиозным руководством и пообщался с пожилыми латышами

Папа Римский Франциск, который в марте заявил о том, что ада нет, продолжает свой четырехдневный визит в страны Балтии. Из Литвы он прибыл в столицу Латвии, Ригу, где встретился с президентом республики Раймондсом Вейонисом и премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Понтифик поздравил тысячи человек и почтил память жертв советского и нацистского режимов, возложив цветы к памятнику Свободы. После этого он провел в Домском соборе богослужение, на которое были приглашены христиане различных конфессий.

Кроме того, он встретился с пожилыми людьми и провел обед с местными епископами.

Вечером Папу Римского на вертолете доставят в город Аглона, где у него запланирована Святая Месса, на которую придут больше 30 тыс человек.

После Латвии глава Римско-католической церкви продолжит свое балтийское турне, отправившись в Эстонию.

Напомним, что в конце прошлого месяца Папа Римский впервые за 40 лет посетил Ирландию.

Кроме того, ранее в этом году мы сообщали, что Франциск стал первым понтификом, который обвенчал двух бортпроводников на борту самолета прямо во время полета.