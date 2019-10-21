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Папа Римский представил smart-четки

21 октября, 01:09

Хакеры быстро взломали девайс

Фото: vaticannews.va

Фото: vaticannews.va

Эксперт по кибербезопасности из Франции Батист Роберт обнаружил в представленных Папой Римским, который ранее прокатил детей-мигрантов на своем "папамобиле", smart-четках критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к электронной почте пользователей, сообщает CNET.

"Это очень серьезная уязвимость, поскольку позволяет злоумышленнику захватить учетную запись жертвы и получить персональную информацию", — отметил он.

В среднем на взлом eRosary уходило не более 15 минут. Пентестер уже связался с Ватиканом, после чего уязвимость закрыли.

"Когда вы регистрировались в приложении "Click to Pray", вы использовали электронную почту. На нее вместо пароля отправлялся ПИН-код. Это происходило каждый раз при запуске", — объяснил эксперт уязвимость.

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Умные четки Click To Pray eRosary, которые объединяют функции smart-часов и обычных молитвенных четок представила всемирная сеть молитвы Папы Римского

Браслет состоит из 10 бусин и креста из гематита и черного агата. В браслет помещен чип, который собирает данные о владельце, что позволяет использовать аксессуар как простые smart-часы. Технология Click to Pray активизируется, когда владелец четок крестится и открывает доступ к аудиогиду, эксклюзивным изображениям и персонализированному контенту о молитве Розария. Розарий — католические четки и форма молитвы в Римо-католической церкви с использованием этих четок.

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Напомним, что 1 сентября Папа Франциск опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут.

Ранее Папе Римскому Франциску предложили временно стать вегетарианцем, а взамен получить миллион долларов, который он сможет потратить на благотворительность.

Также мы писали: во время беседы с журналистом Эудженио Скальфари понтифик заявил, что ада не существует.

Смотрите видео: Маленький мальчик прервал речь Папы Римского:

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