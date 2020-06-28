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Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнения украинцев

28 июня, 23:16

Елена Вус Елена Вус

Также Папа попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока

Во время воскресной встречи с верующими Папа Римский Франциск призвал католиков мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в западных областях Украины.

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Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик отметил, что необходимо молиться за людей, которые страдают от паводков на западе Украины, чтобы они почувствовали "господне утешение и братскую помощь".

"Призываю молиться… также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они получат Господнее утешение и братскую помощь", — сказал Папа Римский.

Кроме того, на сегодняшней проповеди Папа попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока, которые страдают от войн.

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"Помолимся за улучшение трагическое положения сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономического и общественно-политического кризисов, обостренных пандемией", – подчеркнул он.

Также понтифик попросил молиться за население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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