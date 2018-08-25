Папа Римский впервые за 40 лет посетил Ирландию

Во время своего исторического визита в Ирландию Папа Римский Франциск, который ранее встретился с жертвами сексуального насилия, заявил, что разделяет возмущение неспособностью церковной власти наказать священников за "отвратительные преступления" над детьми.

"Неспособность церковной власти – епископов, религиозных руководителей, священников и других – адекватно отреагировать на эти гадкие преступления справедливо вызвало возмущение и остается источником боли и стыда для католической общины", – сказал Франциск во время речи в Дублинском замке, добавив, что сам разделяет "эти чувства".

Нынешний визит папы в Ирландию является первым за почти 40 лет. Ранее в этом месяце генеральный прокурор американского штата Пенсильвания обвинил римско-католических священников штата в сексуальном насилии над более чем тысячей детей за последние 70 лет. Власти заявляют, что церковь заставляла жертв молчать, используя "веру как оружие", и скрывала преступления священников.

Напомним, что ранее Франциск попросил прощения у всех, кто пострадал от насилия со стороны священников.