Парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора
Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники
Заботливый житель Британии решил купить онлайн двух больных пингвинов, чтобы их выходить, но обеспечил себя множеством проблем. Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники.
Любитель конного спорта Рис Оливер живет в британском городе Ноттингем и немало времени уделяет заботе о своих экзотических и обычных беспризорных животных. Хотя увлечение мужчины заслуживает уважения, хобби стало причиной неприятной ситуации, в которой он оказался.
История Оливера началась со страницы Фейсбука, на которой британец увидел объявление о продаже пингвинов Пабло и Пенни. Продавцом оказался один из горожан Ноттингема, а внешний вид пары на фото оставлял желать лучшего, сообщает Metro.
"В начале января я увидел их в группе на Фейсбуке и купил. Со здоровьем у них было неважно", — вспоминает мужчина.
Впоследствии Оливер предположил, что птицы не выжили бы в условиях, которыми их обеспечил прежний владелец.
"Пенни страдала от грибковой инфекции, которая влияет на легкие. Ее шанс на выживание — 50 процентов", – рассказывает Рис Оливер.
За несколько дней Рис потратил около тысячи фунтов (более 36 тысяч грн. – Ред.) на ветеринаров и лекарства для своих новых питомцев. После обследования специалисты преподнесли британцу ещё одно открытие — чипы Пабло и Пенни показали, что животные были украдены из небольшого зоопарка, располагающегося неподалеку от города.
"Я проверил номер их микрочипов в базе данных зоопарка и узнал, что пингвины были украдены", - признается парень.
Будучи честным и заботливым хозяином, Оливер немедленно сообщил о своей находке сотрудникам зоопарка и позвонил в полицию. Вскоре птицы вернулись в вольер и к надлежащему уходу.
На этом закончились беды пострадавших пингвинов, но несчастья Оливера лишь начинались. О добром поступке мужчины узнали активисты местной организации по защите животных и, похоже, неправильно поняли ситуацию.
К моему дому пришли несколько человек и стали кричать: "Пингвиний вор!" — и прочие оскорбительные вещи.
По словам Риса, зоозащитники атаковали его не только лично, но и в социальных сетях. Мнение активистов не изменилось и тогда, когда полицейские сообщили об аресте продавца птиц, который был задержан по подозрению в краже.
Ране мы писали, что пингвины в Антарктиде нашли фотокамеру и сделали селфи. Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией.
Напомним, что в зоопарке Канады замерзли пингвины. Все погибшие пингвины были разного возраста, самому младшему было 8 месяцев, самому старшему – семь лет. Все они были здоровы.
Также сообщалось, что в Антарктике нашли 118-летнюю картину, лежавшую под слоем пингвиньего гуано.
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