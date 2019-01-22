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Парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора

Сегодня, 06:07

Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники

Фото: Metro.co.uk
Парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/65a/34f/5c465a34f00ec.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/65a/34f/5c465a34f00ec.jpg Евросоюз Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники

Заботливый житель Британии решил купить онлайн двух больных пингвинов, чтобы их выходить, но обеспечил себя множеством проблем. Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники. 

Любитель конного спорта Рис Оливер живет в британском городе Ноттингем и немало времени уделяет заботе о своих экзотических и обычных беспризорных животных. Хотя увлечение мужчины заслуживает уважения, хобби стало причиной неприятной ситуации, в которой он оказался.

История Оливера началась со страницы Фейсбука, на которой британец увидел объявление о продаже пингвинов Пабло и Пенни. Продавцом оказался один из горожан Ноттингема, а внешний вид пары на фото оставлял желать лучшего, сообщает Metro.

"В начале января я увидел их в группе на Фейсбуке и купил. Со здоровьем у них было неважно", — вспоминает мужчина.

Впоследствии Оливер предположил, что птицы не выжили бы в условиях, которыми их обеспечил прежний владелец.

"Пенни страдала от грибковой инфекции, которая влияет на легкие. Ее шанс на выживание — 50 процентов", – рассказывает Рис Оливер.

За несколько дней Рис потратил около тысячи фунтов (более 36 тысяч грн. – Ред.) на ветеринаров и лекарства для своих новых питомцев. После обследования специалисты преподнесли британцу ещё одно открытие — чипы Пабло и Пенни показали, что животные были украдены из небольшого зоопарка, располагающегося неподалеку от города.

"Я проверил номер их микрочипов в базе данных зоопарка и узнал, что пингвины были украдены", - признается парень.

Будучи честным и заботливым хозяином, Оливер немедленно сообщил о своей находке сотрудникам зоопарка и позвонил в полицию. Вскоре птицы вернулись в вольер и к надлежащему уходу.

На этом закончились беды пострадавших пингвинов, но несчастья Оливера лишь начинались. О добром поступке мужчины узнали активисты местной организации по защите животных и, похоже, неправильно поняли ситуацию.

К моему дому пришли несколько человек и стали кричать: "Пингвиний вор!" — и прочие оскорбительные вещи. 

По словам Риса, зоозащитники атаковали его не только лично, но и в социальных сетях. Мнение активистов не изменилось и тогда, когда полицейские сообщили об аресте продавца птиц, который был задержан по подозрению в краже.

Ране мы писали, что пингвины в Антарктиде нашли фотокамеру и сделали селфи. Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией.

Напомним, что в зоопарке Канады замерзли пингвиныВсе погибшие пингвины были разного возраста, самому младшему было 8 месяцев, самому старшему – семь лет. Все они были здоровы. 

Также сообщалось, что в Антарктике нашли 118-летнюю картину, лежавшую под слоем пингвиньего гуано.

 

животные, пингвин, пингвины, зоозащитники

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Medialeaks

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