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Парламент Британии одобрил порядок введения санкций против России после Brexit

22 мая, 10:08

В документе описываются критерии, согласно которым Лондон будет принимать решения об ограничительных мерах

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Палата общин Британии большинством голосов одобрила документ, регламентирующий порядок введения санкций против России после выхода страны из Европейского союза.

В поддержку регламента проголосовали 294 члена Палаты общин, против него – 184 британских депутатов. Итоги голосования опубликованы на сайте парламента.

"Документ призван гарантировать после выхода из ЕС эффективное действие определенных санкций, связанных с Россией, которые работают в настоящее время на территории Британии в рамках законодательства ЕС", - говорится в справке к документу.

Речь идет об ограничительных мерах, которые введены из-за предписываемых России "дестабилизирующих действий в Украине, подрывающих или угрожающих ее территориальной целостности, суверенитету и независимости".

Цель санкций – "заставить Россию отказаться от этого поведения", отмечается в документе.

В документе описываются критерии, согласно которым Лондон будет принимать решения об ограничительных мерах в отношении физических или юридических лиц.

Так, например, санкции могут быть введены против определенного лица, если у Лондона будет достаточно оснований полагать, что этот человек занимается деятельностью, подрывающей или угрожающей подорвать суверенитет, независимость или территориальную целостность Украины.

Также санкции могут быть введены, если то или иное лицо финансирует "подрывную деятельность", ведет бизнес с "сепаратистскими группировками на Донбассе" или в Крыму.

Кроме того, документ запрещает экспорт военных товаров в Россию, а также импорт вооружений и сопутствующих товаров из нее. Также запрещается ввоз и вывоз военных товаров, произведенных в России, через третьи страны.

Правом составлять санкционные списки будет располагать глава МИД Британии.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина усилят сотрудничество после Brexit.

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Тег Великобритания, санкции, Brexit

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Источник:

Интерфакс-Украина

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