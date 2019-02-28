Парламент Британии поддержал план Мэй по выходу из ЕС

В Палате общин состоялось символическое голосование, в ходе которого 502 депутата поддержали новую стратегию Мэй по Brexit

Tереза Мэй. Фото: AFP

Парламент Британии поддержал план Мэй по выходу из ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg 2019-02-28T09:55:22+02:00 Евросоюз В Палате общин состоялось символическое голосование, в ходе которого 502 депутата поддержали новую стратегию Мэй по Brexit

Парламент Великобритании согласился дать премьер-министру Терезе Мэй дополнительное время на переговоры с Брюсселем по соглашению о Brexit. Об этом сообщает Associated Press.

В Палате общин состоялось символическое голосование, в ходе которого 502 депутата поддержали новую стратегию Мэй по Brexit, которая может привести к переносу даты выхода страны из ЕС.

Накануне Мэй заявила, что первым шагом в ее плане должно стать голосование 12 марта по соглашению о Brexit, одобренному лидерами ЕС в конце ноября прошлого года.

Если депутаты снова не поддержат это соглашение, то 13 марта Мэй предлагает провести голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения.

Если депутаты не поддержат "жесткий" Brexit, то 14 марта премьер даст возможность депутатам проголосовать за перенос Brexit.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании поддались панике в преддверии выхода страны из Европейского Союза. Граждане делают огромные запасы продуктов и медикаментов, буквально снося с прилавков макароны, соусы и консервы.

Теоретически Великобритания может ненадолго отстрочить выход и ЕС. Но для этого нужно официально обратиться с просьбой к Евросоюзу, на что, как считают британцы, английские консерваторы вряд ли согласятся. Впрочем, группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от правящей Конесрвативной партии уже предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что они собираются выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Недавно министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

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