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Парламент Британии решился на жесткий Brexit

Сегодня, 21:54

План правительства Терезы Мэй отклонен и соглашение по выходу из ЕС не принято

Фото: Pixabay
Парламент Британии решился на жесткий Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e3a/245/5c3e3a2459780.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e3a/245/5c3e3a2459780.jpg Евросоюз План правительства Терезы Мэй отклонен и соглашение по выходу из ЕС не принято

Члены британского парламента отклонили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ был подготовлен кабинетом Терезы Мэй и согласован ей с Брюсселем на саммите ЕС 25 ноября. Отклонение этого соглашения означает выход Британии из ЕС на условиях страны – так называемый жесткий Brexit.

Против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин — 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Палата находится под контролем консерваторов, на которых приходится 317 мандатов; на втором месте — лейбористы, их 256. Остальные партии имеют в палате от одного до 35 мандатов.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Мэй настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, заявляя, что альтернативного варианта у нее нет. Результаты голосования повлияют на 67 млн человек, проживающих в Великобритании, и на будущее Евросоюза.

После отклонения проекта соглашения правительство должно в течение трех дней сформировать план дальнейших действий.

Как сообщалось, в Великобритании могут провести повторный референдум о Brexit. В британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из Евросоюза. 

Ранее сообщалось, что преимущественное количество членов британского парламента от Консервативной партии выступает против сделки о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с Брюсселем.

Великобритания, парламент, Евросоюз, Мэй, жесткий Brexit

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Reuters

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