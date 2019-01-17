Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса
У него были разногласия с экс-министром обороны по соглашению об изменении названия Македонии
Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса получило вотум доверия в парламенте Греции, которая ранее согласилась на новое название Македонии.
Об этом пишет DW.
По итогам голосования, состоявшегося в Афинах вечером в среду, 16 января, в поддержку Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.
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Ципрас поставил вопрос о доверии своему правительству 13 января, вскоре после того, как министр обороны страны Панос Камменос заявил о своей отставке и выходе его партии "Независимые греки" из состава коалиционного правительства в связи с протестом против соглашения с Македонией о переименование страны.
Напомним, в пятницу, 11 января, в ходе голосования в Собрании Македонии 81 из 120 депутатов проголосовали за внесение поправок в конституцию. Согласно им, название страны меняется с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония". Соглашение об этом 17 июня подписали главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер заявил, что Македония уже в следующем году станет членом НАТО, если утвердит соглашение с Грецией о смене названия страны.
Ранее мы писали, что Россия пыталась помешать Македонии вступить в НАТО: кому и во сколько это обошлось.
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