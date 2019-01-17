Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса

У него были разногласия с экс-министром обороны по соглашению об изменении названия Македонии

Фото: AFP

Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fd8/71a/5c3fd871ae95d.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fd8/71a/5c3fd871ae95d.jpg 2019-01-17T03:24:27+02:00 Евросоюз У него были разногласия с экс-министром обороны по соглашению об изменении названия Македонии

Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса получило вотум доверия в парламенте Греции, которая ранее согласилась на новое название Македонии.

Об этом пишет DW.

По итогам голосования, состоявшегося в Афинах вечером в среду, 16 января, в поддержку Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.

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Ципрас поставил вопрос о доверии своему правительству 13 января, вскоре после того, как министр обороны страны Панос Камменос заявил о своей отставке и выходе его партии "Независимые греки" из состава коалиционного правительства в связи с протестом против соглашения с Македонией о переименование страны.

Напомним, в пятницу, 11 января, в ходе голосования в Собрании Македонии 81 из 120 депутатов проголосовали за внесение поправок в конституцию. Согласно им, название страны меняется с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония". Соглашение об этом 17 июня подписали главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер заявил, что Македония уже в следующем году станет членом НАТО, если утвердит соглашение с Грецией о смене названия страны.

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