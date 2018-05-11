Парламент Каталонии начнет в субботу дебаты о кандидатуре нового премьера

Сегодня, 18:55

Если с кандидатом не определятся до 22 мая, в регионе снова пройдут выборы

Фото: AFP
Фото: AFP

Парламент Каталонии в субботу начнет дебаты по выборам нового главы правительства автономии, на должность которого претендует один кандидат – Ким Торра. Об этом сообщает El Pais.

Для избрания Торри в субботу необходимо, чтобы за него проголосовало абсолютное большинство депутатов. Однако партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) и "Республиканская левые Каталонии" (ERC), которые выступают за независимость и поддерживают Торре, не имеют такого количества голосов.

Ожидается, что его кандидатуру утвердят во втором туре, который состоится в понедельник. Во время второго тура голосования необходимо простое большинство голосов, которое имеют две сепаратистские партии.

Кандидатуру Торри может поддержать партия CUP, которая также выступает за независимость, но ее депутаты объявили, что пока не приняли окончательного решения и проведут партийную встречу.

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.

Напомним, бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

Ранее Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.
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