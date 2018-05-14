Парламент Каталонии назначил нового главу региона
Кандидатуру Кима Торра на пост главы Каталонии предложил Карлес Пучдемон
Парламент Каталонии избрал Кима Торру на пост главы женералитата (главы регионального правительства), сообщают местные СМИ.
В понедельник, 14 мая, за кандидата проголосовали 66 парламентариев, против – 65. Четверо воздержались.
Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.
"Весь мир видит нетерпимость и отсутствие уважения к воле граждан Каталонии", – сказал Пучдемон.
Он предложил в качестве своего преемника депутата Кима Торра, призвав следующего регионального руководителя построить независимую страну.
21 декабря прошлого года в Каталонии прошли парламентские выборы, по итогам которых трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, досталось 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий в рядах сепаратистов и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона.
Власти Испании объявили Пучдемона в розыск по обвинению в сепаратизме после того, как экс-глава Каталонии принял участие в организации референдума о независимости региона осенью 2017 года. Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости.
25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в 75 тыс. евро.