Парламент Каталонии назначил нового главу региона

Парламент Каталонии избрал Кима Торру на пост главы женералитата (главы регионального правительства), сообщают местные СМИ.

В понедельник, 14 мая, за кандидата проголосовали 66 парламентариев, против – 65. Четверо воздержались.

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.

"Весь мир видит нетерпимость и отсутствие уважения к воле граждан Каталонии", – сказал Пучдемон.

Он предложил в качестве своего преемника депутата Кима Торра, призвав следующего регионального руководителя построить независимую страну.

21 декабря прошлого года в Каталонии прошли парламентские выборы, по итогам которых трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, досталось 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий в рядах сепаратистов и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона.

Власти Испании объявили Пучдемона в розыск по обвинению в сепаратизме после того, как экс-глава Каталонии принял участие в организации референдума о независимости региона осенью 2017 года. Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости.

25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в 75 тыс. евро.